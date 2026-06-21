Заборона на польоти у зв’язку з переговорами щодо Ірану спричинила збій в аеропорту Цюриха

Технічна несправність у системі управління повітряним рухом, спричинена заходами безпеки під час мирних переговорів між США та Іраном у Швейцарії, призвела до перебоїв у роботі аеропорту Цюриха в неділю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Збій стався після включення до систем радіолокаційного відображення зони обмеженого доступу над Бюргенштоком – швейцарським гірським курортом, де проходять переговори, повідомила швейцарська служба управління повітряним рухом Skyguide.

Згідно із заявою, рішення про створення цієї зони було ухвалено лише в останню хвилину, оскільки рішення про проведення останнього раунду переговорів було остаточно затверджено лише в суботу.

З того часу робота повернулася до нормального режиму, повідомила Skyguide, додавши: "Системи працюють безперебійно, а безпека була забезпечена протягом усього часу".

До полудня було скасовано 12 прильотів та 14 вильотів, повідомила Reuters речниця аеропорту. Вона також додала, що щонайменше 60 вильотів було затримано.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс прибув у неділю до Бюргенштока для проведення мирних переговорів з Іраном, як це передбачалося в попередній мирній угоді, але дипломатичні зусилля були затьмарені оголошенням Ірану про відновлення блокади Ормузької протоки.

Швейцарія пообіцяла забезпечити "дискретну та надійну обстановку" для переговорів на курорті, розташованому трохи більше ніж за 50 кілометрів на південь від аеропорту Цюриха.

Нагадаємо, на п’ятницю на території Швейцарії був запланований перший раунд технічних перемовин щодо остаточної мирної угоди, але він скасувався в останній момент. Причиною могли стати нові сутички між Ізраїлем та підтримуваним Іраном угрупованням "Хезболла", що базується на території Лівану.

Як відомо, 17 червня США та Іран дистанційно підписали меморандум щодо припинення війни та відкриття Ормузької протоки. Цей документ є основою для напрацювання деталей підсумкової угоди, що закріпить перемир’я, упродовж наступних 60 днів.