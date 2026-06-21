Запрет на полеты в связи с переговорами по Ирану вызвал сбой в работе аэропорта Цюриха

Техническая неисправность в системе управления воздушным движением, вызванная мерами безопасности во время мирных переговоров между США и Ираном в Швейцарии, привела к перебоям в работе аэропорта Цюриха в воскресенье.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Сбой произошел после включения в системы радиолокационного отображения зоны ограниченного доступа над Бюргенштоком – швейцарским горным курортом, где проходят переговоры, сообщила швейцарская служба управления воздушным движением Skyguide.

Согласно заявлению, решение о создании этой зоны было принято буквально в последнюю минуту, поскольку решение о проведении последнего раунда переговоров было окончательно утверждено лишь в субботу.

С тех пор работа вернулась в нормальный режим, сообщила Skyguide, добавив: "Системы работают бесперебойно, а безопасность была обеспечена на протяжении всего времени".

До полудня было отменено 12 прилетов и 14 вылетов, сообщила Reuters пресс-секретарь аэропорта. Она также добавила, что по меньшей мере 60 вылетов были задержаны.

Вице-президент США Джей Ди Венс прибыл в воскресенье в Бюргеншток для проведения мирных переговоров с Ираном, как это было предусмотрено в предыдущем мирном соглашении, но дипломатические усилия были омрачены объявлением Ирана о возобновлении блокады Ормузского пролива.

Швейцария пообещала обеспечить "дискретную и надежную обстановку" для переговоров на курорте, расположенном чуть более чем в 50 километрах к югу от аэропорта Цюриха.

Напомним, на пятницу на территории Швейцарии был запланирован первый раунд технических переговоров по окончательному мирному соглашению, но он был отменен в последний момент. Причиной могли стать новые столкновения между Израилем и поддерживаемой Ираном группировкой "Хезболла", базирующейся на территории Ливана.

Как известно, 17 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум о прекращении войны и открытии Ормузского пролива. Этот документ является основой для проработки деталей итогового соглашения, которое закрепит перемирие, в течение следующих 60 дней.