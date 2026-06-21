Туск: втягування у конфлікт політиків у Польщі та Україні – це стратегічна помилка

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав стратегічною помилкою втягування польських і українських політиків у конфлікт.

Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".

За словами Туска, від цієї помилки постраждають обидві сторони, і у розмовах з європейськими партнерами він намагається знизити напругу.

"Втягування у конфлікт політиків у Польщі та Україні – це стратегічна помилка, від якої постраждають обидві сторони: у бізнес-плані, геополітичному плані та з точки зору репутації. А в політиці, як відомо, помилка гірша за злочин", – написав він.

"У розмовах із моїми європейськими партнерами я намагаюся мінімізувати втрати та знизити напругу. Це нелегке завдання", – заявив Туск.

Глава МЗС Андрій Сибіга раніше заявив, що українська сторона буде дзеркалити всі недружні по відношенню до України кроки.

А перед цим висловив вдячність полякам, які не підтримують ескалацію напруженості з Україною і нагадав про спільного ворога – Росію.

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".

У суботу, 20 червня, Зеленський повідомив, що відправив орден поштою Каролю Навроцькому.