Сибіга на тлі напруги з Польщею: будемо дзеркалити всі недружні кроки

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що українська сторона буде дзеркалити всі недружні по відношенню до України кроки.

Про це він сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини", його цитує МЗС, передає "Європейська правда".

Міністр коментував останнє загострення у польсько-українських відносинах.

"Ми завжди конструктивно підходили, цінували наші відносини з Польщею, були вдячні за ту допомогу, яку отримували", – сказав він.

За його словами, зараз дуже важливо не політизувати чутливі питання історичного минулого і залишити їх історикам.

"Зневага до Президента України це не лише про ордени. Це про зневагу до українського воїна, до українського народу, до нашого права мати історію. Ми цього толерувати не будемо", – заявив глава МЗС.

"Ми будемо дзеркалити усі кроки, особливо якщо ці кроки недружні, зневажливі до нашої країни. Час непомічання пройшов", – додав він.

За його словами, президент Польщі Кароль Навроцький виступив руйнівником тих позитивних напрацювань, яких вдалося досягти останнім часом.

"Недаремно він отримує аплодисменти з Москви", – зазначив глава МЗС.

Разом з тим він закликав поляків до зваженості та дипломатії.

"Ми щодня розмовляємо з нашими польськими друзями як зберегти дипломатичний трек. Ми об'єднані спільними викликами, інтересами та спільним європейським майбутнім", – заявив Сибіга.

Раніше Сибіга висловив вдячність полякам, які не підтримують ескалацію напруженості з Україною і нагадав про спільного ворога – Росію.

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".

У суботу, 20 червня, Зеленський повідомив, що відправив орден поштою Каролю Навроцькому.

Від польського ордена Білого Орла відмовилися всі президенти України, які були ним нагороджені.