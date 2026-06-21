Сибіга подякував полякам, які виступили проти ескалації напруженості з Україною

Глава МЗС України Андрій Сибіга висловив вдячність полякам, які не підтримують ескалацію напруженості з Україною і нагадав про спільного ворога – Росію.

Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".

"Хочу подякувати кожному поляку, який чітко висловив свою позицію проти ескалації напруженості з Україною. Ми є рішучими прихильниками такого самого підходу", – написав Сибіга.

За його словами, така позиція багатьом українцям дає надію на майбутнє добросусідських відносин.

"Ми – мудрі народи, ми завжди вміємо знайти вихід із складної ситуації. Нас об’єднує складна історія, спільне майбутнє та загроза з боку нашого вічного ворога – Москви", – зазначив міністр.

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".

Після цього кроку очільник МЗС України Андрій Сибіга, посол України у Польщі Василь Боднар та очільник Офісу президента Кирило Буданов оголосили, що повернуть видані їм польські нагороди.

У суботу, 20 червня, Зеленський повідомив, що відправив орден поштою Каролю Навроцькому.

Від польського ордена Білого Орла відмовилися всі президенти України, які були ним нагороджені.