Туск: втягивание политиков Польши и Украины в конфликт – это стратегическая ошибка

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал стратегической ошибкой втягивание польских и украинских политиков в конфликт.

Об этом он написал в X, передает "Европейская правда".

По словам Туска, от этой ошибки пострадают обе стороны, и в беседах с европейскими партнерами он пытается снизить напряжение.

"Вовлечение политиков Польши и Украины в конфликт – это стратегическая ошибка, от которой пострадают обе стороны: в экономическом плане, в геополитическом плане и с точки зрения репутации. А в политике, как известно, ошибка хуже преступления", – написал он.

"В беседах с моими европейскими партнерами я стараюсь минимизировать потери и снизить напряжение. Это нелегкая задача", – заявил Туск.

Глава МИД Андрей Сибига ранее заявил, что украинская сторона будет отвечать зеркально на все недружественные по отношению к Украине шаги.

А перед этим выразил благодарность полякам, которые не поддерживают эскалацию напряженности с Украиной, и напомнил об общем враге – России.

Напомним, вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла в связи с присвоением одному из украинских подразделений названия в честь УПА и заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культа тоталитаризма и насилия".

В субботу, 20 июня, Зеленский сообщил, что отправил орден по почте Каролю Навроцкому.