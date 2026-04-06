У Норвегії загинули двоє з чотирьох туристів, яких накрило лавиною

У норвезькій поліції повідомили про загибель двох із чотирьох туристів, які 6 квітня потрапили у лавину на півдні країни.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

Після перших оптимістичних повідомлень, що усіх постраждалих внаслідок лавини у Гемседалі знайшли, згодом додали, що двоє людей не вижили.

"У випадку двох постраждалих, на жаль, констатували смерть", – повідомив представник поліції.

Загиблі – дівчина віком за 20 років з Норвегії і чоловік віком за 30 років зі Швеції.

Лавина зійшла вранці у понеділок в районі міста Гемседал на півдні Норвегії, під неї потрапили четверо осіб з великої групи туристів. Одного з постраждалих рятувальники шукали близько години.

У регіоні оголошено "помаранчевий" рівень лавинної небезпеки.

Нагадаємо, у Франції 5 квітня в гірському масиві Піренеї внаслідок сходження лавини загинув лижник.

У Польщі минулого тижня евакуювали з гір гелікоптером групу туристів, які через негоду застрягли у високогірному прихистку.