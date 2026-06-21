В Германии в горах погиб 19-летний альпинист
19-летний альпинист погиб в результате несчастного случая во время восхождения на гору Кляйнер-Ваксенштайн недалеко от Гармиш-Партенкирхена в немецкой Баварии.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.
Он упал примерно на 100 метров с высоты почти 1 700 метров, когда оторвался зацеп, за который он держался.
Вызванные на место происшествия горная спасательная команда и врач скорой помощи смогли лишь констатировать смерть 19-летнего юноши. Он совершал поход вместе с 20-летним товарищем из Гаммерсбаха к горе Кляйнер Ваксенштайн вблизи Грайнау. По данным полиции, он уже несколько раз ранее преодолевал этот маршрут.
Тело было извлечено с помощью полицейского вертолета. Полицейский горный гид из Западного альпийского оперативного подразделения Инспекции пограничной полиции Мурнау расследует точные обстоятельства несчастного случая.
В конце мая в Греции на горе Олимп нашли мертвым испанского альпиниста, который несколько дней считался пропавшим без вести.
Напомним, во Франции 5 апреля в горном массиве Пиренеи в результате схода лавины погиб лыжник.
На следующий день в норвежской полиции сообщили о гибели двух из четырёх туристов, которые попали в лавину на юге страны.