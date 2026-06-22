Посередники кажуть про прогрес у подальших перемовинах США та Ірану

Посередники у перемовинах США та Ірану, що відбулися вихідними у Швейцарії, заявили про прогрес та конструктивну атмосферу.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Представники Катару й Пакистану, які виступають посередниками у перемовинах між США та Іраном, заявили про "позитивну й конструктивну" атмосферу та досягнення прогресу під час останнього раунду у Швейцарії, що відбувся вихідними.

Серед іншого, нібито досягли домовленості про створення наглядового комітету для "політичного нагляду" за рухом переговорів. Цій структурі звітуватимуть перемовники-очільники тематичних груп щодо ядерного питання, санкцій та інших аспектів, окреслених у вже підписаному меморандумі.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс увечері також заявив про "значний прогрес".

Невдовзі перед цією заявою надходили сигнали, що перемовини опинились на межі зриву через заяви президента Дональда Трампа на Fox News, де він погрожував поновити удари та взяти під контроль Ормузьку протоку.

Технічні перемовини мають продовжитися цього тижня, так само у Швейцарії.

Як відомо, 17 червня США та Іран дистанційно підписали меморандум щодо припинення війни та відкриття Ормузької протоки.

Цей документ є основою для напрацювання деталей підсумкової угоди, що закріпить перемир’я, упродовж наступних 60 днів.

Спершу планувалося, ще технічні перемовини почнуться ще у п’ятницю, проте цей раунд відклався в останній момент – ймовірно, через нові сутички між Ізраїлем та підтримуваним Іраном угрупованням "Хезболла", що базується на території Лівану.