Венс заявив про "значний прогрес" за останні кілька годин переговорів з Іраном

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що у Швейцарії на переговорах з Іраном за останні години досягли значного прогресу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"За останні кілька годин ми вже досягли значного прогресу", – зазначив він, додавши, що ця зустріч є історичною.

"За винятком останніх кількох місяців, ніколи раніше керівництво Ірану та США не зустрічалося на такому високому рівні", – заявив Венс.

Він зазначив, що американські переговірники перебувають у Швейцарії, щоб "за допомогою дипломатії та спільної роботи змінити ситуацію на Близькому Сході, де Іран та країни Перської затоки перебували у стані війни один з одним".

"Ми бачимо майбутнє, в якому всі зможуть працювати разом, щоб сприяти миру та процвітанню для кожного", – сказав Венс.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс прибув у неділю до Бюргенштока для проведення мирних переговорів з Іраном, як це передбачалося в попередній мирній угоді, але дипломатичні зусилля були затьмарені оголошенням Ірану про відновлення блокади Ормузької протоки.

Нагадаємо, на п’ятницю на території Швейцарії був запланований перший раунд технічних перемовин щодо остаточної мирної угоди, але він скасувався в останній момент. Причиною могли стати нові сутички між Ізраїлем та підтримуваним Іраном угрупованням "Хезболла", що базується на території Лівану.

Як відомо, 17 червня США та Іран дистанційно підписали меморандум щодо припинення війни та відкриття Ормузької протоки. Цей документ є основою для напрацювання деталей підсумкової угоди, що закріпить перемир’я, упродовж наступних 60 днів.