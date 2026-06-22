Посредники говорят о прогрессе в дальнейших переговорах США и Ирана

Посредники в переговорах США и Ирана, которые состоялись на выходных в Швейцарии, заявили о прогрессе и конструктивной атмосфере.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Представители Катара и Пакистана, которые выступают посредниками в переговорах между США и Ираном, заявили о "положительной и конструктивной" атмосфере и достижении прогресса во время последнего раунда в Швейцарии, который состоялся на выходных.

Среди прочего, якобы достигли договоренности о создании наблюдательного комитета для "политического надзора" за движением переговоров. Этой структуре будут отчитываться переговорщики-руководители тематических групп по ядерному вопросу, санкциям и другим аспектам, очерченным в уже подписанном меморандуме.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс вечером также заявил о "значительном прогрессе".

Незадолго перед этим заявлением поступали сигналы, что переговоры оказались на грани срыва из-за заявления президента Дональда Трампа на Fox News, где он угрожал возобновить удары и взять под контроль Ормузский пролив.

Технические переговоры должны продолжиться на этой неделе, так же в Швейцарии.

Как известно, 17 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум о прекращении войны и открытии Ормузского пролива.

Этот документ является основой для наработки деталей итогового соглашения, которое закрепит перемирие, в течение следующих 60 дней.

Сначала планировалось, что технические переговоры начнутся еще в пятницу, однако этот раунд отложился в последний момент – вероятно, из-за новых столкновений между Израилем и поддерживаемой Ираном группировкой "Хезболла", базирующейся на территории Ливана.