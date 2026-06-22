США та Іран домовилися про "лінію зв’язку" для запобігання інцидентам в Ормузькій протоці

Сполучені Штати та Іран під час першого раунду "технічних" перемовин цими вихідними домовились, серед іншого, про створення "лінії зв’язку" для запобігання інцидентам у стратегічно важливій Ормузькій протоці.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Перемовники від Катару й Пакистану повідомили, що Іран та США домовились про створення "лінії зв’язку" стосовно Ормузької протоки.

Механізм створюють "для запобігання інцидентам та непорозумінням, з метою забезпечення безпечного проходу комерційних суден". Він має діяти до підписання остаточної угоди, тобто 60 днів, або більше, якщо термін на досягнення домовленості продовжать за згодою сторін.

Окрім того, за словами посередників, досягли домовленості про створення подібної спецгрупи за участі Лівану для сприяння припиненню бойових дій на території Лівану.

Загалом Катар і Пакистан заявили про "прогрес" та конструктивну атмосферу на перемовинах США та Ірану, що відбулися вихідними у Швейцарії.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс увечері також заявив про "значний прогрес".

Невдовзі перед цією заявою надходили сигнали, що перемовини опинились на межі зриву через заяви президента Дональда Трампа на Fox News, де він погрожував поновити удари та взяти під контроль Ормузьку протоку.

Технічні перемовини мають продовжитися цього тижня, так само у Швейцарії.

Як відомо, 17 червня США та Іран дистанційно підписали меморандум щодо припинення війни та відкриття Ормузької протоки.

Цей документ є основою для напрацювання деталей підсумкової угоди, що закріпить перемир’я, упродовж наступних 60 днів.