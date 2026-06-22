США и Иран договорились о "линии связи" для предотвращения инцидентов в Ормузском проливе

Соединенные Штаты и Иран во время первого раунда "технических" переговоров в эти выходные договорились, среди прочего, о создании "линии связи" для предотвращения инцидентов в стратегически важном Ормузском проливе.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Переговорщики от Катара и Пакистана сообщили, что Иран и США договорились о создании "линии связи" по Ормузскому проливу.

Механизм создают "для предотвращения инцидентов и недоразумений, с целью обеспечения безопасного прохода коммерческих судов". Он должен действовать до подписания окончательного соглашения, то есть 60 дней, или больше, если срок на достижение договоренности продлят по согласию сторон.

Кроме того, по словам посредников, достигли договоренности о создании подобной спецгруппы с участием Ливана для содействия прекращению боевых действий на территории Ливана.

В целом Катар и Пакистан заявили о "прогрессе" и конструктивной атмосфере на переговорах США и Ирана, состоявшихся на выходных в Швейцарии.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс вечером также заявил о "значительном прогрессе".

Перед этим заявлением поступали сигналы, что переговоры оказались на грани срыва из-за заявления президента Дональда Трампа на Fox News, где он угрожал возобновить удары и взять под контроль Ормузский пролив.

Технические переговоры должны продолжиться на этой неделе, так же в Швейцарии.

Как известно, 17 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум о прекращении войны и открытии Ормузского пролива.

Этот документ является основой для наработки деталей итогового соглашения, которое закрепит перемирие, в течение следующих 60 дней.