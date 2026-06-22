В Естонії знайшли у полі дрон з бойовою частиною, ймовірно український

В Естонії неподалік кордону з Росією знайшли у полі безпілотник з бойовою частиною – ймовірно один із українських апаратів, які "заблукали" на шляху до цілей у Росії під час попередніх атак.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Апарат виявили ще близько двох тижнів тому в районі села Риуге на південному сході Естонії, проте досі публічно про це не повідомляли. БпЛА знайшов місцевий мешканець, коли прийшов поратися на своїй земельній ділянці.

Фото: KAPO (Поліція безпеки Естонії)

Очільник Департаменту естонської поліції безпеки Гаррюс Пуусепп розповів, що повідомлення про знахідку надійшло 10 червня. Основна частина апарата лежала у високій траві, уламки виявили також поруч на дереві – ймовірно, дрон спершу врізався у крону.

Фото: KAPO (Поліція безпеки Естонії)

Припускають, що це один з апаратів, які могли залетіти на територію Естонії під час повітряної тривоги 3 червня.

"У випадку з цим дроном, ймовірно, це один з тих, які фіксувалися нашими радарами і військових відправляли шукати їх, але подальших підтверджень не знайшлося. Один такий ймовірний БпЛА перестав фіксуватися на радарах неподалік місця знахідки уламків. Тож на основі цієї інформації можу припустити, що це один з дронів, які залетіли 3 червня", – прокоментував Пуусепп.

В апараті виявили бойову частину вагою близько 5 кг.

Нагадують, що того дня українські ударні безпілотники летіти атакувати об’єкти на території Росії в районі Санкт-Петербурга.

Вже двічі винищувачі НАТО збили "заблукалі" українські апарати над країнами Балтії – перший над Естонією, другий – над Латвією.

Безпілотників, які розбились самі або у підсумку вилетіли з повітряного простору "друзів України", за останні місяці було десятки.