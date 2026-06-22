В Эстонии в поле обнаружили дрон с боевой частью, вероятно украинский

В Эстонии недалеко от границы с Россией в поле обнаружили беспилотник с боевой частью – вероятно, один из украинских аппаратов, которые "заблудились" по пути к целям в России во время предыдущих атак.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Аппарат обнаружили ещё около двух недель назад в районе деревни Риуге на юго-востоке Эстонии, однако до сих пор публично об этом не сообщали. БПЛА нашёл местный житель, когда пришёл работать на своём земельном участке.

Фото: KAPO (Полиция безопасности Эстонии)

Глава Департамента эстонской полиции безопасности Гаррюс Пуусепп рассказал, что сообщение о находке поступило 10 июня. Основная часть аппарата лежала в высокой траве, обломки обнаружили также рядом на дереве – вероятно, дрон сначала врезался в крону.

Фото: KAPO (Полиция безопасности Эстонии)

Предполагается, что это один из аппаратов, которые могли залететь на территорию Эстонии во время воздушной тревоги 3 июня.

"В случае с данным дроном, вероятно, это один из тех, которые фиксировались нашими радарами, и военных отправляли на их поиски, но дальнейших подтверждений не нашлось. Один такой вероятный БпЛА перестал фиксироваться на радарах недалеко от места находки обломков. Поэтому на основе этой информации могу предположить, что это один из дронов, залетевших 3 июня", – прокомментировал Пуусепп.

В аппарате обнаружили боевую часть весом около 5 кг.

Напоминают, что в тот день украинские ударные беспилотники летели атаковать объекты на территории России в районе Санкт-Петербурга.

Уже дважды истребители НАТО сбили "заблудившиеся" украинские аппараты над странами Балтии – первый над Эстонией, второй – над Латвией.

Беспилотников, которые разбились сами или в итоге вылетели из воздушного пространства "друзей Украины", за последние месяцы было десятки.