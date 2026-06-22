США на 60 дней сняли санкции с иранской нефти

США выдали временную генеральную лицензию сроком на 60 дней, которая позволяет производство, поставку и продажу иранской нефти.

Об этом у себя в Х написал министр финансов США Скотт Бессент, сообщает "Европейская правда".

Лицензия выдана во исполнение меморандума о взаимопонимании, подписанного США и Ираном 17 июня.

Согласно тексту документа, Министерство финансов обязуется после его подписания выдать разрешение на экспорт иранской нефти, нефтепродуктов и сопутствующих услуг.

"В рамках плодотворных переговоров, проходящих в Швейцарии, Иран взял на себя обязательства обеспечить свободный и открытый транзит в Ормузском проливе и разрешить инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) въезд в свою страну. В рамках этого соглашения Министерство финансов выдало временную 60-дневную общую лицензию, позволяющую производство, поставку и продажу иранской нефти", – отметил Бессент.

До этого иранская нефть находилась под американскими санкциями. В марте 2026 года в разгар войны против Ирана Министерство финансов уже выдавало временную 30-дневную лицензию на продажу иранской нефти, находившейся на судах, чтобы снизить цены на энергоносители.

Сообщалось, что Катар и Пакистан заявили о "прогрессе" и конструктивной атмосфере на переговорах США и Ирана, состоявшихся в выходные в Швейцарии.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс вечером также заявил о "значительном прогрессе".

Как известно, 17 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум о прекращении войны и открытии Ормузского пролива.

Этот документ является основой для наработки деталей итогового соглашения, которое закрепит перемирие, в течение следующих 60 дней.