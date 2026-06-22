У Туреччині затримали 4 осіб, які протестували проти НАТО біля французького фрегата 

У турецькому місті Мармарис поліція затримала чотирьох осіб після того, як вони протестували поблизу фрегата ВМС Франції, який перебував у порту під час місії НАТО.

Про це повідомляє видання Turkish Minute, передає "Європейська правда".

Активісти, члени лівої Червоної партії, відокремленої фракції Робітничої партії Туреччини, зібралися на демонстрацію біля пристані Альбатрос, де 20 червня пришвартувався фрегат ВМС Франції Guepratte з екіпажем зі 151 особи. Демонстрація відбувалася на тлі посилення антинатівських кампаній з боку лівих груп напередодні саміту Альянсу в Анкарі наступного місяця.

Протестувальники залишалися під вартою поліції в понеділок, поки у них брали свідчення. Їх допитували за звинуваченням у розпалюванні ненависті та ворожнечі серед громадськості.

Протест відбувся менш ніж за три тижні до запланованої зустрічі лідерів країн НАТО в Анкарі 7 та 8 липня. Саміт зазнав критики з боку лівих партій та антивоєнних груп, які виступають проти ролі Туреччини в Альянсі.

Антинатівські протести в країні мають довгу історію, особливо в містах, де розташовані об'єкти Альянсу. Місто Адана, де розміщена авіабаза Інджирлік, часто була центром демонстрацій лівих та антивоєнних груп. Напередодні великих зустрічей НАТО ліві політичні партії та групи активістів часто посилюють публічні виступи проти Альянсу.

Відомо, що Туреччина планує перетворити свою столицю на "фортецю", яка буде захищена системами протиракетної оборони та винищувачами, напередодні саміту НАТО.

Поліція Анкари також доручила муніципалітетам турецької столиці провести вилов безпритульних собак напередодні саміту НАТО, який відбудеться 7–8 липня.