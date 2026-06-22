В Турции задержали 4 человека, протестовавших против НАТО возле французского фрегата

В турецком городе Мармарис полиция задержала четырёх человек после того, как они устроили протест возле фрегата ВМС Франции, находившегося в порту в рамках миссии НАТО.

Об этом сообщает издание Turkish Minute, передаёт "Европейская правда".

Активисты, члены левой Красной партии, отколовшейся фракции Рабочей партии Турции, собрались на демонстрацию у пристани "Альбатрос", где 20 июня пришвартовался фрегат ВМС Франции Guepratte с экипажем из 151 человека. Демонстрация проходила на фоне усиления антинатовских кампаний со стороны левых групп накануне саммита Альянса в Анкаре в следующем месяце.

Протестующие оставались под стражей полиции в понедельник, пока у них брали показания. Их допрашивали по обвинению в разжигании ненависти и вражды среди населения.

Протест состоялся менее чем за три недели до запланированной встречи лидеров стран НАТО в Анкаре 7 и 8 июля. Саммит подвергся критике со стороны левых партий и антивоенных групп, выступающих против роли Турции в Альянсе.

Антинатовские протесты в стране имеют долгую историю, особенно в городах, где расположены объекты Альянса. Город Адана, где находится авиабаза Инджирлик, часто становился центром демонстраций левых и антивоенных групп. Накануне крупных встреч НАТО левые политические партии и группы активистов часто активизируют публичные выступления против Альянса.

Известно, что Турция планирует превратить свою столицу в "крепость", которая будет защищена системами противоракетной обороны и истребителями, накануне саммита НАТО.

Полиция Анкары также поручила муниципалитетам турецкой столицы провести отлов бездомных собак накануне саммита НАТО, который состоится 7–8 июля.