В Чехии планируют ввести запрет на мобильные телефоны в школах

Правительство Чехии внесло законопроект о запрете на использование мобильных телефонов в школах с сентября 2027 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, которого цитирует Reuters.

Запрет будет распространяться на использование телефонов как в классах, так и во время перемен, с некоторыми исключениями, например, по медицинским показаниям или в тех случаях, когда школы разрешают их использование в образовательных целях.

"Школы не смогут разрешать ученикам делать перерывы для пользования мобильными телефонами, кроме случаев, предусмотренных этими причинами", – говорится в проекте закона.

Этот шаг является продолжением мер, принятых правительствами других стран с целью ограничения использования социальных сетей или мобильных телефонов среди детей.

Бабиш отметил, что правительство также рассматривает возможность запрета доступа детей к социальным сетям, следуя примеру Франции и других стран, которые занимают более жесткую позицию из-за опасений относительно возможного негативного влияния на детей.

Однако в законопроекте, представленном в понедельник, этот вопрос не затрагивался.

Напомним, в начале июня в Грузии утвердили новый единый порядок использования электронных средств связи в школах.

В Латвии с 1 июня вступил в силу запрет на использование мобильных телефонов в школе учащимися 1–9 классов, за исключением случаев, когда учитель разрешил это в рамках учебного процесса.

Кроме того, правительство Польши одобрило серию постановлений, направленных на защиту детей в онлайн-среде; одно из них предусматривает ограничения на использование смартфонов в школах.