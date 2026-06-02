У Польщі уряд затвердив заборону на використання смартфонів у школах

У Польщі уряд схвалив серію постанов, спрямованих на захист дітей в онлайн-середовищі; одна з них передбачає обмеження на використання смартфонів у школах.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Вони стосуються таких проблем, як захист неповнолітніх від порнографічного контенту і зловмисників, прискорення усунення з онлайн-простору нелегального контенту тощо, розповів міністр з цифрових питань Кшиштоф Гавковський.

Одна з них стосується обмеження використання дітьми смартфонів під час навчального дня.

"Ми хочемо підтримати концентрацію на навчанні, взаємодії з однолітками і розвиток молодих людей, замість залежності від екранів та нескінченних сповіщень", – зазначив міністр.

Проєкт передбачає, що вже з найближчого навчального року заклади і державної, і приватної форми власності можуть заборонити користуватися смартфонами, планшетами і подібними пристроями протягом усього навчального дня – і на уроках, і на перервах.

"Звісно, передбачені певні винятки. Це включає обставини, пов’язані зі здоров’ям та безпекою, а також випадки, коли вчитель хоче задіяти телефони у навчальному процесі", – зазначила міністерка освіти Барбара Новацька.

За її словами, приблизно у половині польських шкіл вже діють такі підходи з їхньої власної ініціативи.

У Латвії з 1 червня набула чинності заборона на використання мобільних телефонів у школі учнями 1-9 класів, крім випадків, коли вчитель дозволив це у межах навчального процесу.

Також у Європі активізувалися дискусії про встановлення граничного віку для доступу неповнолітніх до соцмереж.