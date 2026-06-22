Глава Євроради підтримує скасування саміту ЄС – Британія після відставки Стармера

Президент Європейської ради Антоніу Кошта вважає за необхідне відкласти саміт ЄС – Велика Британія після відставки британського прем’єра Кіра Стармера.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Кошти наводить AFP.

При цьому президент Євроради висловив сподівання, що наступник Стармера забезпечить спадкоємність на шляху до перезавантаження відносин між Великою Британією і ЄС.

"Тепер, безумовно, нам потрібно його (саміт. – Ред.) відкласти, але ми переглядаємо можливість проведення цього нового саміту", – сказав Кошта.

Раніше у Єврокомісії заявили, що переглянуть питання проведення саміту Велика Британія-ЄС, який мав відбутися наприкінці липня після оголошення Стармера про відставку.

Другий саміт Британія-ЄС, зосереджений на економічній співпраці Лондона з блоком у спробі перезавантажити відносини після Brexit, мав відбутися 22 липня у Брюсселі. Про його проведення британський прем’єр домовився з президентом Євроради Антоніу Коштою минулого тижня.

Однак 22 червня прем’єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив, що час його перебування на посаді підійшов до кінця.