Глава Евросовета поддерживает отмену саммита ЕС – Британия после отставки Стармера

Президент Европейского совета Антониу Кошта считает необходимым отложить саммит ЕС – Великобритания после отставки британского премьера Кира Стармера.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Кошты приводит AFP.

При этом президент Евросовета выразил надежду, что преемник Стармера обеспечит преемственность на пути к перезагрузке отношений между Великобританией и ЕС.

"Теперь, безусловно, нам нужно его (саммит. – Ред.) отложить, но мы рассматриваем возможность проведения этого нового саммита", – сказал Кошта.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что пересмотрят вопрос о проведении саммита Великобритания–ЕС, который должен был состояться в конце июля после объявления Стармера об отставке.

Второй саммит Великобритания-ЕС, посвященный экономическому сотрудничеству Лондона с блоком в попытке перезагрузить отношения после Brexit, должен был состояться 22 июля в Брюсселе. О его проведении британский премьер договорился с президентом Евросовета Антониу Коштой на прошлой неделе.

Однако 22 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что время его пребывания в должности подшло к концу.