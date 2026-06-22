В ЄС переглянуть можливість проведення саміту з Британією після відставки Стармера 

Європейський Союз переглядає питання проведення саміту Велика Британія-ЄС, який мав відбутися наприкінці липня, після того, як британський прем'єр-міністр Кір Стармер заявив про свою відставку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив речник Європейської комісії агенції Reuters.

Другий саміт Британія-ЄС, зосереджений на економічній співпраці Лондона з блоком у спробі перезавантажити відносини після Brexit, мав відбутися 22 липня у Брюсселі. Про його проведення британський прем’єр домовився з президентом Євроради Антоніу Коштою минулого тижня.

В Єврокомісії наголосили, що попри оголошену відставку Стармера відносини ЄС з Британією залишаються міцними.

"Щодо питання саміту ЄС-Велика Британія, то, попри оголошення сьогодні вранці про відставку прем’єр-міністра Стармера, ми переглядаємо разом з президентом Коштою та Великою Британією можливість проведення саміту, як було оголошено минулого тижня", – сказав речник Комісії.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у мережі X подякувала Стармеру за його роботу на посаді.

"Багатьом лідерам можуть знадобитися роки, щоб перетворитися на державного діяча, яким ви стали лише за два роки. Завдяки вам європейська та українська безпека стала міцнішою", – написала посадовиця.

Нагадаємо, у понеділок, 22 червня, прем’єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив, що час його перебування на посаді підійшов до кінця.

19 червня стали відомі результати довиборів в окрузі Мейкерфілд – на них переміг мер Великого Манчестера Енді Бернем. Ця перемога проклала йому шлях до висунення своєї кандидатури на посаду лідера лейбористів, а отже і прем’єр-міністра, на противагу Стармеру.

У п’ятницю Стармер заявляв, що візьме участь у будь-якій боротьбі за лідерство в Лейбористській партії.

Детальніше про події читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Британія може втратити прем’єра: як провал на місцевих виборах штовхає Стармера до відставки.