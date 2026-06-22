Прем’єр Британії йде у відставку

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив, що час його перебування на посаді підійшов до кінця.

Про це він заявив під час спеціального звернення на Даунінг-стріт, передає "Європейська правда".

Стармер заявив, що йде у відставку з посади лідера Лейбористської партії та повідомив про своє рішення королю.

"Кожне рішення, яке я приймав, було спрямовано на те, щоб на перше місце поставити країну, яку я люблю. Саме тому я подам у відставку з посади лідера Лейбористської партії. Сьогодні вранці я поспілкувався з Його Величністю Королем, щоб повідомити йому про своє рішення", – сказав Стармер.

Він зазначив, що звернувся до Національного виконавчого комітету Лейбористської партії з проханням затвердити графік проведення виборів лідера партії, причому прийом кандидатур розпочнеться 9 липня.

"У разі проведення виборів (партійного лідера) це гарантуватиме, що новий лідер обійме посаду до початку сесії парламенту у вересні. Я залишатимуся на посаді прем’єр-міністра до завершення виборів і зроблю все можливе, щоб забезпечити впорядковану передачу влади", – заявив Стармер.

19 червня стали відомі результати довиборів в окрузі Мейкерфілд – на них переміг мер Великого Манчестера Енді Бернем. Ця перемога проклала йому шлях до висунення своєї кандидатури на посаду лідера лейбористів, а отже і прем’єр-міністра, на противагу Стармеру.

У п’ятницю Стармер заявляв, що візьме участь у будь-якій боротьбі за лідерство в Лейбористській партії.

Детальніше про події читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Британія може втратити прем’єра: як провал на місцевих виборах штовхає Стармера до відставки.