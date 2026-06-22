У Франції посилюється спека: місцями очікують до 45°C
Спекотна погода у Франції цього тижня утримається та посилиться, місцями на території країни очікують до 45°C.
Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".
Тиждень з 22 червня позначиться у Франції піком спекотної погоди, що триває вже кілька днів. Від вкрай високих температур потерпатиме майже вся територія країни.
Pour lundi 22 juin 2026 : 🔴49 départements en vigilance rouge 🟠 40 départements en vigilance orange.
Restez prudents et informés : https://t.co/JGz4rTUvHP pic.twitter.com/LW1hj18t7P– VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) June 22, 2026
Вже у понеділок в окремих районах на південному сході очікують до 44°C, а у вівторок – до 45°C у найспекотніший час доби. Це на 22 градуси вище за сезонні норми.
У столиці Парижі на початку тижня очікується до 39°C, а у середу-четвер 41°C. При цьому Париж називають серед міст, де спека може бути найбільш відчутною – через щільну забудову, що сприятиме швидкому нагріванню та утриманню тепла, порівняно з менш урбанізованою "зеленою" місцевістю.
Ніч з неділі на понеділок, за попередніми оцінками, стала найспекотнішою у Франції з 1945 року. Середня нічна температура на території країни становила 21,96°C, а місцями вночі було понад 26°C.
У південному департаменті Жиронда повідомили про три смерті літніх людей за 21 червня, які пов'язують із впливом спекотної погоди.
На тлі спекотної погоди очільниця регіону Валері Пекресс заявила, що з бюджету виділяють додатковий мільйон євро для того, щоб ліцеї могли швидко закупити вентилятори й кондиціонери – аби старшокласники менше страждали у відповідальний період іспитів.
Президент Емманюель Макрон планує скликати спеціальну міністерську робочу групу, щоб обговорити реагування на виклики, пов’язані з аномальною спекою.
Перед цим повідомляли, що у Франції через спеку закриють 845 навчальних закладів, ще 1800 змінять розклад занять.
У західнонімецькій землі Північний Рейн-Вестфалія через спеку закрили багато початкових шкіл.