Во Франции минувшая ночь стала самой теплой за 79 лет

Ночь с понедельника на вторник на территории Франции оказалась самой теплой за последние 79 лет, с тех пор как ведутся систематические наблюдения.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Ночь с 22 на 23 июня во Франции оказалась самой теплой за последние 79 лет, с начала соответствующих общенациональных замеров в 1947 году.

Минимальная ночная температура в среднем по территории страны составляла 21,6°C. Предыдущий рекорд зафиксировали в июле 2019 года – 21,4°C.

Вторник и последующие дни ожидаются крайне жаркими, с температурами местами до 45°C.

Уже на 9 утра вторника в Париже столбик термометра достиг 29°C, что при совокупности других погодных факторов ощущаются как 38°C.

Из-за волны жары сотни учебных заведений временно закрылись или изменили график работы, также корректируют работу железной дороги в жаркие часы – из-за влияния температур на инфраструктуру.

В понедельник сообщили о гибели из-за жары двух детей, которые, вероятно, сами залезли в автомобиль и потом не смогли открыть дверь, пока мать была в магазине.