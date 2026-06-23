Президент Литви прийняв відставку уряду Ругінене

Президент Литви Гітанас Науседа прийняв відставку уряду Інги Ругінене у зв’язку з переформатуванням коаліції.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Науседа 23 червня прийняв відставку уряду Інги Ругінене та призначив її тимчасовою прем’єркою – на період до призначення нового уряду після переформатування коаліції.

У середу президент очікувано зустрінеться з кандидатом на посаду прем’єра Міндаугасом Сінкявічюсом, лідером соціал-демократів, а вже у четвер внесе його кандидатуру на розгляд Сейму.

У разі затвердження Сінкявічюс протягом 15 днів має презентувати склад і програму уряду за погодженням з президентом, після чого відбудеться голосування у Сеймі за затвердження нового уряду.

В уряді зміняться щонайменш четверо міністрів. З'являлися сигнали, що главу МЗС Литви Кястутіса Будріса можуть не залишити в оновленому уряді.

Нагадаємо, на початку червня Соціал-демократична партія Литви заявила про рішення припинити співпрацю з ультраправою "Зорею Німану" та почати перемовини із Союзом демократів "В ім’я Литви".

В середині червня оновлена коаліція завершила підготовку коаліційної угоди.

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