Президент Литвы принял отставку правительства Ругинене

Президент Литвы Гитанас Науседа принял отставку правительства Инги Ругинене в связи с переформатированием коалиции.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Науседа 23 июня принял отставку правительства Инги Ругинене и назначил ее временным премьером – на период до назначения нового правительства после переформатирования коалиции.

В среду президент ожидаемо встретится с кандидатом на должность премьера Миндаугасом Синкявичюсом, лидером социал-демократов, а уже в четверг внесет его кандидатуру на рассмотрение Сейма.

В случае утверждения Синкявичюс в течение 15 дней должен представить состав и программу правительства по согласованию с президентом, после чего состоится голосование в Сейме за утверждение нового правительства.

В правительстве сменятся как минимум четверо министров. Появлялись сигналы, что главу МИД Литвы Кястутиса Будриса могут не оставить в обновленном правительстве.

Напомним, в начале июня Социал-демократическая партия Литвы заявила о решении прекратить сотрудничество с ультраправой "Зарей Немана" и начать переговоры с Союзом демократов "Во имя Литвы".

В середине июня обновленная коалиция завершила подготовку коалиционного соглашения.

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