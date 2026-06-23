ЗМІ повідомили про таємні переговори між Стармером і його потенційним наступником

Британський прем’єр-міністр Кір Стармер, який у понеділок оголосив про свою відставку, провів таємні переговори зі своїм майбутнім наступником Енді Бернемом.

Про це стало відомо виданню The Times, повідомляє "Європейська правда".

Як повідомляється, Стармер покинув Даунінг-стріт для годинної зустрічі з Бернемом "поза межами уряду".

Це була перша розмова між ними з часу повернення Бернема до Вестмінстера.

Як зазначено, в ході розмови Стармер пообіцяв Бернему забезпечити плавний перехід влади.

Нагадаємо, 22 червня прем’єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив, що час його перебування на посаді підійшов до кінця.

19 червня стали відомі результати довиборів в окрузі Мейкерфілд – на них переміг мер Великого Манчестера Енді Бернем. Ця перемога проклала йому шлях до висунення своєї кандидатури на посаду лідера лейбористів, а отже і прем’єр-міністра, на противагу Стармеру.

Детальніше про події читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Британія може втратити прем’єра: як провал на місцевих виборах штовхає Стармера до відставки.