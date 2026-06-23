СМИ сообщили о тайных переговорах между Стармером и его потенциальным преемником

Британский премьер-министр Кир Стармер, который в понедельник объявил о своей отставке, провел тайные переговоры со своим будущим преемником Энди Бернемом.

Об этом стало известно изданию The Times, сообщает "Европейская правда".

Как сообщается, Стармер покинул Даунинг-стрит для часовой встречи с Бернемом "вне правительства".

Это был первый разговор между ними со времени возвращения Бернема в Вестминстер.

Как указано, в ходе разговора Стармер пообещал Бернему обеспечить плавный переход власти.

Напомним, 22 июня премьер-министр Британии Кир Стармер объявил, что время его пребывания в должности подошло к концу.

19 июня стали известны результаты довыборов в округе Мейкерфилд – на них победил мэр Большого Манчестера Энди Бернем. Эта победа проложила ему путь к выдвижению своей кандидатуры на пост лидера лейбористов, а следовательно и премьер-министра, в противовес Стармеру.

Подробнее о событиях читайте в материале "ЕвроПравды": Британия может потерять премьера: как провал на местных выборах толкает Стармера к отставке.