Єврокомісар попередив про збільшення провокацій від Росії після вбивства художника в Польщі

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс попередив, що Росія продовжуватиме здійснювати провокації проти Європи, особливо після резонансного вбивства російського опозиційного художника Семьона Скрепецького, що проживав у Польщі.

Про це повідомляє Euronews, пише "Європейська правда".

За словами єврокомісара, правитель Росії Владімір Путін дедалі більше перебуває у відчаї з огляду на невдачі у війні проти України, тому Європа повинна бути готова до потенційних інцидентів її території.

"Провокації проти країн Балтії та східного флангу також посилюються", – сказав Кубілюс на Європейському саміті з питань оборони та безпеки в Брюсселі.

У цьому контексті єврокомісар згадав про вбивство російського художника, який жив у Польщі, стверджуючи, що його переслідували "через його картини про Путіна".

"На жаль, таких нападів може бути більше – і навіть гірших. Не лише в Україні, а й у Європі", – попередив Кубілюс.

Посадовець попередив: якщо 27 держав-членів ЄС не сприймуть серйозно російські загрози і не зможуть забезпечити необхідні оборонні можливості, можуть настати нові потрясіння.

"Путін все ще становить загрозу для європейської безпеки. Путін все ще бажає та може перевірити статтю 5. Питання полягає в наступному: чи бажаємо ми та чи здатні ми захищатися та стримувати агресію?" – заявив Кубілюс.

Нагадаємо, вбивство російського художника, відомого своєю критикою Владіміра Путіна, сталося в понеділок вранці 15 червня в житловому масиві в місті Біла Підляска у Люблінському воєводстві.

Нападник підійшов до своєї жертви та двічі натиснув на курок. Коли чоловік упав на землю, вбивця підійшов і зробив ще три постріли зблизька.

18 червня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про затримання підозрюваного у справі вбивства художника. 36-річного громадянина Грузії було взято під варту.