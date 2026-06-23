Еврокомиссар предупредил об усилении провокаций со стороны России после убийства художника в Польше

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс предупредил, что Россия будет продолжать провокации против Европы, особенно после резонансного убийства российского оппозиционного художника Семена Скрепецкого, проживавшего в Польше.

Об этом сообщает Euronews, пишет "Европейская правда".

По словам еврокомиссара, правитель России Владимир Путин все больше впадает в отчаяние из-за неудач в войне против Украины, поэтому Европа должна быть готова к потенциальным инцидентам на своей территории.

"Провокации против стран Балтии и восточного фланга также усиливаются", – сказал Кубилюс на Европейском саммите по вопросам обороны и безопасности в Брюсселе.

В этом контексте еврокомиссар упомянул об убийстве российского художника, жившего в Польше, утверждая, что его преследовали "из-за его картин о Путине".

"К сожалению, таких нападений может быть больше – и даже хуже. Не только в Украине, но и в Европе", – предупредил Кубилюс.

Чиновник предупредил: если 27 государств-членов ЕС не воспримут всерьёз российские угрозы и не смогут обеспечить необходимые оборонные возможности, могут наступить новые потрясения.

"Путин по-прежнему представляет угрозу для европейской безопасности. Путин по-прежнему хочет и может проверить статью 5. Вопрос заключается в следующем: хотим ли мы и способны ли мы защищаться и сдерживать агрессию?" – заявил Кубилюс.

Напомним, убийство российского художника, известного своей критикой Владимира Путина, произошло в понедельник утром 15 июня в жилом массиве в городе Бяла-Подляска в Люблинском воеводстве.

Нападавший подошел к своей жертве и дважды нажал на курок. Когда мужчина упал на землю, убийца подошел и сделал еще три выстрела в упор.

18 июня премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о задержании подозреваемого по делу об убийстве художника. 36-летний гражданин Грузии был взят под стражу.