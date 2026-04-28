Опитування: американці дедалі менше підтримують Трампа

Нове опитування громадської думки свідчить, що рейтинг схвалення президента американського президента Дональда Трампа впав до найнижчого рівня за весь його нинішній термін.

Про це свідчить опитування Reuters/Ipsos, пише "Європейська правда".

Чотириденне опитування, яке завершилося в понеділок, 27 квітня, показало, що 34% американців схвалюють діяльність Трампа в Білому домі, що нижче за 36%, зафіксованих у попередньому опитуванні, яке проводилося з 15 по 20 квітня.

Рейтинг Трампа серед американської громадськості знижується з моменту його вступу на посаду в січні 2025 року, коли 47% американців схвально ставилися до нього.

Його популярність зазнала значного падіння після того, як 28 лютого США та Ізраїль розпочали війну проти Ірану, що призвело до різкого зростання цін на бензин.

Як свідчить опитування, лише 22% респондентів схвально оцінили діяльність Трампа щодо вартості життя, що є зниженням порівняно з 25% у попередньому опитуванні.

Опитування, яке проводилося по всій країні та в Інтернеті, зібрало відповіді 1014 дорослих американців і мало похибку в 3 процентних пункти.

Нещодавно писали, що понад половина американців вважають, що політика чинної адміністрації Трампа радше шкодить економіці країни; ще більше – негативно сприймають економічну ситуацію.

Опитування наприкінці березня показало, що дві третини американців – за те, щоб якнайшвидше згортати війну проти Ірану.