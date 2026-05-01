Опитування: більшість американців вважають війну проти Ірану помилкою

61% американців вважають помилковим рішення адміністрації США розпочати військову операцію проти Ірану, що відповідає рівням несхвалення воєн в Іраку та В’єтнамі.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчать результати опитування Washington Post-ABC News-Ipsos.

На запитання "чи правильно вчинили Сполучені Штати, застосувавши військову силу проти Ірану" лише 36% респондентів відповіли схвально.

Зазначається, що ці оцінки перебувають на рівні несхвалення інших масштабних військових конфліктів за участю США. У 2003 році 64% опитаних називали війну в Іраку помилкою, тоді як 60% висловлювали таку ж думку щодо війни у В’єтнамі у 1970 році.

Лише 19% опитаних заявили, що вважають американські військові дії в Ірані цього року успішними. Ще 41% відповів, що ще зарано робити висновки, а 39% – що операції не були успішними.

Також більшість американців не впевнені, що США зможуть досягти своєї головної мети в конфлікті – завадити Ірану розробити ядерну зброю. 32% респондентів заявили в опитуванні, що вони переконані, що угода про припинення війни завадить отриманню Тегераном цього озброєння. Натомість 65% висловили невпевненість у цьому.

Опитування Washington Post, ABC News та Ipsos проводилося з 24 по 28 квітня за випадковою вибіркою з 2560 дорослих у США. Похибка опитування становить два відсоткові пункти.

Цього тижня опитування громадської думки Reuters/Ipsos продемонструвало, що рейтинг схвалення президента американського президента Дональда Трампа на тлі війни в Ірані впав до найнижчого рівня за весь його нинішній термін – до 34%.

За даними ЗМІ, розвідувальні служби США вивчають потенційні реакції з боку Ірану на те, що американський президент Дональд Трамп оголосить про свою односторонню перемогу у війні, прагнучи завершити конфлікт.

Як повідомило видання Axios, президент США Дональд Трамп вагається, яку стратегію використати щодо Ірану – вдатися до нової серії військових ударів чи змусити Тегеран повернутися до переговорів шляхом посилення економічних санкцій.