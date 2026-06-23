Опрос: лишь каждый четвёртый американец считает, что война с Ираном того стоила

Лишь 24 % американцев считают, что война с Ираном оправдала понесенные расходы, тогда как половина полагает, что конфликт того не стоил.

]Об этом свидетельствуют результаты опроса Reuters/Ipsos, проведенного после заключения меморандума между США и Ираном, передает "Европейская правда".

Согласно результатам опроса, 63% американцев считают маловероятным, что соглашение, подписанное президентом США Дональдом Трампом, приведет к длительному миру с Ираном. В партийном разрезе – половина республиканцев и 8 из 10 демократов высказали такое мнение.

18% опрошенных считают длительный мир между Вашингтоном и Тегераном вероятным.

Согласно опросу, лишь 23% опрошенных, включая половину республиканцев, считают, что США сейчас находятся в более сильной позиции по отношению к Ирану по сравнению с их позицией до начала войны.

35% респондентов считают, что Вашингтон находится в более слабой позиции. Остальные ответили, что они не уверены или что позиция США примерно такая же, как и раньше.

Пятидневный опрос, завершившийся 22 июня, также показал, что война с Ираном существенно повлияла на популярность Трампа. Рейтинг одобрения американского президента упал до 34%, что является возвращением к его самому низкому уровню во время второго срока. Такой показатель в последний раз был зафиксирован в апрельском опросе. О неодобрении политики Трампа заявили 64% опрошенных.

В опросе Reuters/Ipsos приняли участие 1262 взрослых американца по всей стране, а его результаты имели погрешность 3 процентных пункта.

Ранее сообщалось, что 61% американцев считают ошибочным решение администрации США начать военную операцию против Ирана, что соответствует уровням неодобрения войн в Ираке и Вьетнаме.

Как известно, 17 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум о прекращении войны и открытии Ормузского пролива. Этот документ является основой для проработки деталей итогового соглашения, которое закрепит перемирие, в течение 60 дней.