Правительство Стармера обнародует скандальный план расходов на оборону, несмотря на его отставку

Правительство Великобритании намерено обнародовать долгожданный план оборонных расходов, который вызвал споры и привел к отставкам чиновников, несмотря на запланированную отставку премьер-министра Кира Стармера.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление министра финансов Рэйчел Ривз, пишет "Европейская правда".

Правительство намерено опубликовать план оборонных инвестиций (DIP) до саммита НАТО, который состоится в Анкаре 7–8 июля. Публикация документа состоится несмотря на запланированную отставку Стармера, который, помимо прочего, подвергся давлению из-за запланированного объема финансирования обороны.

Решение обнародовать этот спорный документ может вызвать напряженность в отношениях с преемником Стармера, который, возможно, захочет пересмотреть расходы на оборону, когда вступит в должность премьера.

При этом пресс-секретарь Даунинг-стрит заявил, что во время перехода власти не будет никаких новых "важных политических решений".

Энди Бернем, новоизбранный член парламента от Мейкерфилда и пока единственный кандидат на пост лидера Лейбористской партии, ранее заявлял, что планирует сократить расходы на социальное обеспечение, тем самым обеспечив больше средств на оборону.

Новому премьеру придётся либо придерживаться текущего плана, либо отменить его, что ещё больше отложит его реализацию. Британские законодатели уже предупреждали, что неоднократные задержки с публикацией плана расходов подрывают доверие к Великобритании среди союзников.

План оборонных инвестиций стал причиной отставки предыдущего министра обороны Джона Хили, а также его заместителя по вопросам вооруженных сил Эла Карнса.

Запланированный объем финансирования критиковали как правительственные чиновники, так и военные. Глава штаба обороны Великобритании Ричард Найтон направил письмо премьер-министру Киру Стармеру из-за опасений, что уровень расходов на оборону, предложенный правительством, является недостаточным. Дефицит финансирования на восстановление Королевского флота, армии и Королевских ВВС оценивался как минимум в 28 млрд фунтов стерлингов (32 млрд евро).

Во вторник стало известно, что британский премьер-министр Кир Стармер, который в понедельник объявил о своей отставке, провёл тайные переговоры со своим потенциальным преемником Энди Бернемом.