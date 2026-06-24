Партія Туска впевнено лідирує в рейтингу партійних симпатій в Польщі

Якби вибори до Сейму Польщі відбулися найближчим часом, фаворитом стала б "Громадянська коаліція" прем’єра Дональда Туска.

Про це свідчать результати нового опитування Інституту досліджень Pollster, проведеного для Super Express, передає "Європейська правда".

Якби вибори відбулися зараз, найкращий результат показала б "Громадянська коаліція" – 34,01 %. Це зростання порівняно з кінцем травня, коли підтримка "Громадянської коаліції" становила 32,98 %.

На другому місці опинилася б нині опозиційна партія "Право і Справедливість" з підтримкою 26,17 % (що означає незначне зниження на 0,49 процентного пункту порівняно з попереднім опитуванням), а трійку лідерів замикала б "Конфедерація", набравши 13,93 % (зростання на 0,64 процентного пункту).

"Нова лівиця" практично не змінила свого результату – наразі вона може розраховувати на 7,82 % голосів. Дещо помітніше зростання зафіксувала "Конфедерація Польської Корони" Гжегожа Брауна, яка набрала 7,66 % підтримки, що означає зростання на 0,63 процентного пункту.

Інші політичні сили не подолали б прохідний бар'єр.

Варто зазначити, що згідно з нещодавнім опитуванням, 54% жителів негативно оцінюють роботу уряду на чолі з Дональдом Туском.

На початку травня дослідження громадської думки у Польщі засвідчило, що з поточними настроями виборців партія чинного прем’єра Дональда Туска не зможе сформувати уряд після виборів, хоч і буде формальним переможцем.