Нове опитування у Польщі: партія Туска ризикує лишитись без шансу на коаліцію

Нове дослідження громадської думки у Польщі свідчить, що з поточними настроями виборців партія чинного прем’єра Дональда Туска не зможе сформувати уряд після виборів, хоч і буде формальним переможцем.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Опитування від Opinia24 на замовлення Gazeta Wyborcza засвідчило, що "Громадянська коаліція" Туска залишається політсилою з найбільшою підтримкою – проте із загальним балансом голосів може залишитися без шансів на формування коаліції.

Так, опитування свідчить, що за "Громадянську платформу" зараз готові голосувати 31,6%. Консервативна "Право і справедливість" – на другому місці з 21,6%, третя – ультраправа "Конфедерація" з 12,3%, четверта – ще радикальніша "Конфедерація польської корони" Гжегожа Брауна з 8,2%, а "Лівиця" отримала б 7%.

Інші двоє коаліційних партнерів Туска, Польська селянська партія та "Польща-2050", мають менше 3% і не долають прохідний бар’єр.

Якби на реальних виборах голоси розподілились таким чином, партія Туска й "Лівиця" разом отримали би 220 місць у Сеймі, що недостатньо для більшості у 231 мандат. Водночас "ПіС" та обидві "Конфедерації" сукупно отримали би 240 місць.

Опитування IBRiS, оприлюднене тиждень тому, прогнозувало суттєво кращий результат "Лівиці", з яким ця партія разом з "Громадянською платформою" могли би отримати мінімальну необхідну більшість у Сеймі.

Раніше відзначали, що і для "ПіС" у разі справдження прогнозу про лише формальну перемогу Туска картина не дуже сприятлива – так, визначений кандидатом у прем’єри Пшемислав Чарнек категорично виключив можливість залучення у коаліцію політсили Брауна, а без них сформувати більшість буде також неможливо.