Партия Туска уверенно лидирует в рейтинге партийных симпатий в Польше

Если бы выборы в Сейм Польши состоялись в ближайшее время, фаворитом стала бы "Гражданская коалиция" премьера Дональда Туска.

Об этом свидетельствуют результаты нового опроса Института исследований Pollster, проведенного для Super Express, передает "Европейская правда".

Если бы выборы состоялись сейчас, лучший результат показала бы "Гражданская коалиция" – 34,01 %. Это рост по сравнению с концом мая, когда поддержка "Гражданской коалиции" составляла 32,98 %.

На втором месте оказалась бы ныне оппозиционная партия "Право и справедливость" с поддержкой 26,17 % (что означает незначительное снижение на 0,49 процентных пункта по сравнению с предыдущим опросом), а тройку лидеров замыкает "Конфедерация", набравшая 13,93 % (рост на 0,64 процентных пункта).

"Новые левые" практически не изменили свой результат – в настоящее время они могут рассчитывать на 7,82 % голосов. Несколько более заметный рост зафиксировала "Конфедерация Польской Короны" Гжегожа Брауна, набравшая 7,66 % поддержки, что означает рост на 0,63 процентных пункта.

Остальные политические силы не преодолели бы проходной барьер.

Стоит отметить, что согласно недавнему опросу, 54 % жителей негативно оценивают работу правительства во главе с Дональдом Туском.

В начале мая исследование общественного мнения в Польше показало, что, учитывая текущие настроения избирателей, партия действующего премьера Дональда Туска не сможет сформировать правительство после выборов, хотя и станет формальным победителем.