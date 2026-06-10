Опитування: більшість поляків негативно оцінює роботу уряду Туска

У Польщі, згідно з опитуванням, 54% жителів негативно оцінюють роботу уряду на чолі з Дональдом Туском.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Інститутом досліджень Pollster для Super Express, опубліковані RMF24, пише "Європейська правда".

У дослідженні, результати якого опублікували в середу, респондентів запитали, як вони оцінюють уряд Дональда Туска від початку каденції до сьогодні.

54% опитаних оцінили роботу уряду негативно. Позитивною її вважають 33% респондентів. Ще 13% – обрали відповідь "не знаю".

Опитування провели 28 та 29 травня серед вибірки у 1057 осіб.

Червневе опитування Дослідницького інституту Pollster показало, що виборці в Польщі досі віддають найбільше підтримки керівній партії "Громадянська платформа" прем’єра Дональда Туска, водночас дві ультраправі та українофобні політсили – "Конфедерація свободи та незалежності" та "Конфедерація польської корони" Гжегожа Брауна – посилили свої позиції.

На початку травня дослідження громадської думки у Польщі засвідчило, що з поточними настроями виборців партія чинного прем’єра Дональда Туска не зможе сформувати уряд після виборів, хоч і буде формальним переможцем.

Опитування IBRiS, оприлюднене раніше, прогнозувало суттєво кращий результат "Лівиці", з яким ця партія разом з "Громадянською платформою" могли б отримати мінімальну необхідну більшість у Сеймі.