У Франції Мон-Сен-Мішель закликає туристів відкласти поїздки через екстремальну спеку

Адміністрація відомої пам’ятки Мон-Сен-Мішель у французькій Нормандії на тлі екстремальної спеки закликала відвідувачів відкласти поїздку на більш сприятливу погоду.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Адміністрація Мон-Сен-Мішель порадила туристам відкласти поїздки на острів-фортецю у зв’язку з екстремальною спекою.

У вівторок температура у цьому районі сягнула 39°C, що є винятковою ситуацією для регіону, де через близькість Ла-Маншу характерна прохолодна погода та частіші опади, порівняно з рештою територією країни.

"Запрошуємо вас відкласти приїзд на період "червоного" попередження", – зазначили в оголошенні на офіційному сайті.

Водночас повідомили, що через екстремальну погоду служби цивільного захисту перебувають у режимі підвищеної готовності, у селі встановлено додаткові пункти з питною водою, а туристів, які все ж прибувають на острів, перевозитимуть меншими човнами "задля комфорту".

Найвідоміші туристичні місця у Парижі, як музей Лувр та Ейфелева вежа, через спеку скоригували графік роботи, але приймають відвідувачів.

У Франції вже майже тиждень тримається спекотна погода, останніми днями температури підвищились до екстремальних.

Вівторок 23 червня став для країни найспекотнішим днем за 79 років, відколи ведуться системні загальнонаціональні спостереження. Максимальні температури сягали 44°C.

На середу "червоне" попередження через екстремальну спеку оголошено для більш як половини країни – 58 департаментів, це безпрецедентний масштаб.

За період спеки зафіксували вже 18 смертей, які пов’язують з екстремальними температурами. Через спекотну погоду призупинила роботу одна з АЕС.