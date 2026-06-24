Во Франции Мон-Сен-Мишель призывает туристов отложить поездки из-за экстремальной жары

Администрация известной достопримечательности Мон-Сен-Мишель во французской Нормандии на фоне экстремальной жары призвала посетителей отложить поездку на более благоприятную погоду.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Администрация Мон-Сен-Мишель посоветовала туристам отложить поездки на остров-крепость в связи с экстремальной жарой.

Во вторник температура в этом районе достигла 39°C, что является исключительной ситуацией для региона, где из-за близости Ла-Манша характерна прохладная погода и частые осадки по сравнению с остальной территорией страны.

"Приглашаем вас отложить приезд на период "красного" предупреждения", – отметили в объявлении на официальном сайте.

В то же время сообщили, что из-за экстремальной погоды службы гражданской защиты находятся в режиме повышенной готовности, в селе установлены дополнительные пункты с питьевой водой, а туристов, которые все же прибывают на остров, будут перевозить меньшими лодками "для комфорта".

Самые известные туристические места в Париже, как музей Лувр и Эйфелева башня, из-за жары скорректировали график работы, но принимают посетителей.

Во Франции уже почти неделю держится жаркая погода, в последние дни температуры повысились до экстремальных.

Вторник 23 июня стал для страны самым жарким днем за 79 лет, с тех пор как ведутся системные общенациональные наблюдения. Максимальные температуры достигали 44°C.

На среду "красное" предупреждение из-за экстремальной жары объявлено для более половины страны – 58 департаментов, это беспрецедентный масштаб.

За период жары зафиксировали уже 18 смертей, которые связывают с экстремальными температурами. Из-за жаркой погоды приостановила работу одна из АЭС.