Конференція з відновлення: Україна очікує угод на 1,5 млрд євро

В українському уряді очікують на підписання угод на суму понад 1,5 мільярда євро під час Конференції з відновлення України (URC-2026) у Гданську.

Про це в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" заявив віцепрем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, урядовець зазначив, що в планах – "великий пакет підписань з країнами-партнерами, міжнародними фінансовими інституціями та банками".

"Для нашого міністерства, яке є одним з ключових стейкхолдерів цієї конференції, вона має велике значення. Незалежно від будь-яких політичних вимірів ми можемо говорити про її успішність, адже йдеться про підписання різноманітних договорів, меморандумів та інших документів – всього понад 1,5 млрд євро", – сказав Кулеба.

За його словами, є "три ключові напрями, на яких сконцентровані ці кошти і за якими ми будемо особливо уважно стежити".

"Перший – це відновлення у сфері житлової політики та вирішення житлових проблем громадян. Другий – інфраструктура. Ми вже говоримо не просто про відбудову того, що було зруйновано, а про переосмислення інфраструктури з точки зору безпеки. Ви бачите, що війна змушує дедалі більше фокусуватися на логістиці, й перевагу матиме той, чия логістична система буде найбільш стійкою та адаптивною. І третій кластер – це загалом відновлення нашої країни через регіональний вимір, тобто через наші громади", – поінформував Кулеба.

Зокрема, на конференції планують підписати угоду з Банком розвитку Ради Європи на 140 млн євро для українців, які залишились без житла. Частина коштів буде спрямована на надання нових житлових ваучерів в рамках програми "єВідновлення".

Крім того, в уряді планують залучити черговий транш на проєкт HOME – 50 млн євро від Банку розвитку Ради Європи та 50 млн євро від уряду Італії для компенсацій за знищене житло в рамках "єВідновлення".

Після скандалу з відкликанням найвищої польської нагороди президент України Володимир Зеленський не поїде до Гданська, українську делегацію очолюватиме прем’єрка Юлія Свириденко.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Конференція з відновлення України виконає свою роботу незалежно від складу української делегації.

В Міністерстві закордонних справ назвали виправданим рішення щодо того, щоб українську делегацію очолювала прем'єр-міністерка Свириденко.