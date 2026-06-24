Конференция по восстановлению: Украина ожидает соглашений на 1,5 млрд евро

В украинском правительстве ожидают подписания соглашений на сумму более 1,5 миллиарда евро во время Конференции по восстановлению Украины (URC-2026) в Гданьске.

Об этом в интервью"Интерфакс-Украина" заявил вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба, сообщает "Европейская правда".

В частности, чиновник отметил, что в планах – "большой пакет подписаний со странами-партнерами, международными финансовыми институтами и банками".

"Для нашего министерства, которое является одним из ключевых стейкхолдеров этой конференции, она имеет большое значение. Независимо от любых политических измерений мы можем говорить о ее успешности, ведь речь идет о подписании различных договоров, меморандумов и других документов – всего более 1,5 млрд евро", – сказал Кулеба.

По его словам, есть "три ключевых направления, на которых сконцентрированы эти средства и за которыми мы будем особенно внимательно следить".

"Первый – это восстановление в сфере жилищной политики и решение жилищных проблем граждан. Второй – инфраструктура. Мы уже говорим не просто о восстановлении того, что было разрушено, а о переосмыслении инфраструктуры с точки зрения безопасности. Вы видите, что война заставляет все больше фокусироваться на логистике, и преимущество будет иметь тот, чья логистическая система будет наиболее устойчивой и адаптивной. И третий кластер – это в целом восстановление нашей страны через региональное измерение, то есть через наши общины", – проинформировал Кулеба.

В частности, на конференции планируют подписать соглашение с Банком развития Совета Европы на 140 млн евро для украинцев, которые остались без жилья. Часть средств будет направлена на предоставление новых жилищных ваучеров в рамках программы "еВідновлення".

Кроме того, в правительстве планируют привлечь очередной транш на проект HOME – 50 млн евро от Банка развития Совета Европы и 50 млн евро от правительства Италии для компенсаций за уничтоженное жилье в рамках "еВідновлення".

После скандала с отзывом высшей польской награды президент Украины Владимир Зеленский не поедет в Гданьск, украинскую делегацию будет возглавлять премьер Юлия Свириденко.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Конференция по восстановлению Украины выполнит свою работу независимо от состава украинской делегации.

В Министерстве иностранных дел назвали оправданным решение о том, чтобы украинскую делегацию возглавляла премьер-министр Свириденко.