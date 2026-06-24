Стармер залишиться депутатом після відставки з посади прем’єра

Кір Стармер залишиться депутатом парламенту після того, як піде з посади прем’єр-міністра Великої Британії.

Про це розповів його речник, якого цитує Sky News, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначає телеканал, з’явилися припущення, що Стармер може скласти повноваження депутата – як це робили інші колишні прем’єри, залишаючи посаду – і спричинити проведення довиборів у своєму виборчому окрузі в центрі Лондона.

Однак його речник повідомив журналістам, що Стармер залишиться депутатом.

На вчорашньому засіданні кабінету міністрів Стармер сказав міністрам, що хоча "це кінець моєї подорожі", це "не кінець вашої".

Стармер хоче, щоб наступний уряд лейбористів "досяг успіху", додав його речник.

Нагадаємо, 19 червня стали відомі результати довиборів в окрузі Мейкерфілд – на них переміг мер Великого Манчестера Енді Бернем. Ця перемога проклала йому шлях до висунення своєї кандидатури на посаду лідера лейбористів, а отже і прем’єр-міністра.

22 червня прем’єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив, що час його перебування на посаді добігає кінця.

Детальніше про події читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Британія може втратити прем’єра: як провал на місцевих виборах штовхає Стармера до відставки.