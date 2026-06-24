Стармер останется депутатом после отставки с должности премьера

Кир Стармер останется депутатом парламента после того, как уйдет с должности премьер-министра Великобритании.

Об этом рассказал его представитель, которого цитирует Sky News, сообщает "Европейская правда".

Как отмечает телеканал, появились предположения, что Стармер может сложить полномочия депутата – как это делали другие бывшие премьеры, покидая пост – и вызвать проведение довыборов в своем избирательном округе в центре Лондона.

Однако его представитель сообщил журналистам, что Стармер останется депутатом.

На вчерашнем заседании кабинета министров Стармер сказал министрам, что хотя "это конец моего путешествия", это "не конец вашего".

Стармер хочет, чтобы следующее правительство лейбористов "достигло успеха", добавил его представитель.

Напомним, 19 июня стали известны результаты довыборов в округе Мейкерфилд – на них победил мэр Большого Манчестера Энди Бернем. Эта победа проложила ему путь к выдвижению своей кандидатуры на пост лидера лейбористов, а следовательно и премьер-министра.

22 июня премьер-министр Британии Кир Стармер объявил, что время его пребывания в должности подходит к концу.

Подробнее о событиях читайте в материале "ЕвроПравды": Британия может потерять премьера: как провал на местных выборах толкает Стармера к отставке.