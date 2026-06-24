Швейцарія почала переговори щодо закупівлі інших систем ППО після затримок з Patriot

Швейцарський уряд ініціював початок переговорів з виробниками з Франції, Ізраїлю та Південної Кореї про постачання систем протиповітряної оборони після затримок із замовленням американських комплексів Patriot.

Як пише "Європейська правда", про це Федеральна рада Швейцарії повідомила у середу.

Швейцарія розпочала переговори з компаніями з кількох країн з метою укласти нові контракти про постачання систем ППО після того, як поставка замовлених у США п’яти Patriot була відтермінована на чотири-п'ять років через надання пріоритету Україні. Країна очікувала отримати американські системи у 2027-2028 роках.

Міністерство оборони Швейцарії заявило, що розпочало переговори з виробниками з Франції, Ізраїлю та Південної Кореї щодо постачань інших систем протиповітряної оборони. Деталі переговорів поки не розкриваються.

"З огляду на погіршення геополітичної ситуації, Федеральна рада не сумнівається, що Швейцарія повинна посилити свої можливості протиповітряної оборони. Окрім гібридних загроз, найімовірнішу загрозу для Швейцарії становлять дистанційні атаки, від яких вона наразі не має засобів захиститися", – йдеться у повідомленні уряду.

В уряді додали, що закупівля іншої системи дозволить "зменшити залежність від одного постачальника та єдиного ланцюга постачання, тим самим зміцнюючи безпеку поставок".

Водночас Швейцарія не відмовляється від плану закупівлі американських Patriot. Міністерство оборони країни заявило, що відновило раніше призупинені платежі США за ці комплекси.

Нагадаємо, у травні Швейцарія заявила, що розгляне можливість закупівлі систем протиповітряної оборони в інших постачальників на тлі затримок з постачанням американських Patriot.

У березні Федеральна Рада Швейцарії звернулася до парламенту з проханням схвалити виділення 3,4 мільярда швейцарських франків (3,7 млрд євро) на оборонні витрати, зосереджені на розширенні протиповітряної оборони, захисті від безпілотників та додаткових можливостях у кіберпросторі.