Швейцарія розглядає можливість придбання альтернативних систем ППО замість Patriot

У середу Швейцарія заявила, що розгляне можливість закупівлі систем протиповітряної оборони в інших постачальників після того, як США повідомили, що поставки ракетних систем Patriot, які й так затримувалися, будуть ще більше відкладені через війну в Ірані.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у заяві уряду.

Швейцарія замовила п'ять систем протиповітряної оборони Patriot у 2022 році, спочатку розраховуючи, що вони будуть поставлені у 2026-2028 роках, але цей термін вже був відтермінований на чотири-п'ять років через війну в Україні.

Уряд Швейцарії заявив, що Вашингтон повідомив йому про подальшу затримку, вже на п'ять-сім років, через війну в Ірані.

"Усі варіанти призведуть до затримок з поставками, а також до значних додаткових витрат", – заявили в уряді Швейцарії.

Швейцарія очікує отримати відповідь від п’яти додаткових постачальників наземних систем протиповітряної оборони великої дальності до кінця місяця. Вони – з Німеччини, Франції, Ізраїлю та Південної Кореї.

Уряд зазначив, що віддаватиме перевагу системам, виробленим у Європі.

Очікується, що уряд ухвалить рішення щодо наступних кроків у найближчі місяці.

У квітні уряд Швейцарії заявив, що відмова від закупівлі систем Patriot є одним із варіантів.