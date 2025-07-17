США затримують постачання систем Patriot для Швейцарії через пріоритет України

Державний департамент США повідомив Швейцарії про затримку у постачанні систем протиповітряної оборони Patriot, адже у пріоритеті зараз Україна.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Швейцарії, пише "Європейська правда".

У четвер, 17 липня, Державний департамент США поінформував Міністерство оборони Швейцарії про затримку поставки систем протиповітряної оборони Patriot через рішення про перегляд пріоритетів на користь України.

У Швейцарії заявили, що п'ять систем Patriot, замовлених у 2022 році, мали бути поставлені між 2027 і 2028 роками, але оголошення США означає, що вони будуть затримані на подальший термін.

"Наразі невідомо, скількох систем це стосуватиметься чи стосуватиметься це також поставки керованих ракет. Наразі не можна зробити жодних заяв щодо точних термінів та подальших наслідків для Швейцарії. З’ясування триває", – додали в оборонному відомстві країни.

Нагадаємо, 14 липня президент США Дональд Трамп оголосив про угоду між США та НАТО, за якою поставки американської зброї Україні будуть оплачуватись європейськими союзниками.

Також Трамп анонсував відправлення Україні додаткових зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Принаймні для частини європейських союзників США оголошений Трампом план купівлі європейцями американської зброї для України став сюрпризом, невизначеність лишається і в питанні, хто саме постачатиме системи Patriot.

А командувач Об’єднаних сил НАТО у Європі Алексус Гринкевич, своєю чергою, заявив, що оборонний Альянс готує швидке розгортання додаткових систем протиповітряної оборони Patriot в Україні.