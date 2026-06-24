Швейцария начала переговоры по закупке других систем ПВО после задержек с Patriot

Швейцарское правительство инициировало начало переговоров с производителями из Франции, Израиля и Южной Кореи о поставках систем противовоздушной обороны после задержек с заказом американских комплексов Patriot.

Как пишет "Европейская правда", об этом Федеральный совет Швейцарии сообщил в среду.

Швейцария начала переговоры с компаниями из нескольких стран с целью заключить новые контракты о поставках систем ПВО после того, как поставка заказанных в США пяти Patriot была отсрочена на четыре-пять лет из-за предоставления приоритета Украине. Страна ожидала получить американские системы в 2027-2028 годах.

Министерство обороны Швейцарии заявило, что начало переговоры с производителями из Франции, Израиля и Южной Кореи о поставках других систем противовоздушной обороны. Детали переговоров пока не раскрываются.

"Учитывая ухудшение геополитической ситуации, Федеральный совет не сомневается, что Швейцария должна усилить свои возможности противовоздушной обороны. Кроме гибридных угроз, наиболее вероятную угрозу для Швейцарии составляют дистанционные атаки, от которых она пока не имеет средств защититься", – говорится в сообщении правительства.

В правительстве добавили, что закупка другой системы позволит "уменьшить зависимость от одного поставщика и единой цепи поставок, тем самым укрепляя безопасность поставок".

В то же время Швейцария не отказывается от плана закупки американских Patriot. Министерство обороны страны заявило, что возобновило ранее приостановленные платежи США за эти комплексы.

Напомним, в мае Швейцария заявила, что рассмотрит возможность закупки систем противовоздушной обороны у других поставщиков на фоне задержек с поставками американских Patriot.

В марте Федеральный Совет Швейцарии обратился к парламенту с просьбой одобрить выделение 3,4 миллиарда швейцарских франков (3,7 млрд евро) на оборонные расходы, сосредоточенные на расширении противовоздушной обороны, защите от беспилотников и дополнительных возможностях в киберпространстве.